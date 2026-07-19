Ульяновская область получила награду за поддержку женщин-экспортеров

Награду всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» присудили Ульяновской области, сообщили в правительстве региона. Помощь бизнесу, в том числе по направлению внешней торговли, отвечает целям и задачам нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
Регион стал победителем в номинации «Креативное вовлечение». Высокой оценки удостоился проект «Форум деловых женщин», который ежегодно реализуется на территории Ульяновской области.
«Победа в конкурсе — это признание системной работы Ульяновской области по созданию условий для развития женского предпринимательства, которая ведется по поручению губернатора Алексея Русских. Наш “Форум деловых женщин” давно стал не просто ежегодным событием, а полноценной коммуникационной платформой, где встречаются предприниматели, органы власти и институты развития», — отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. В то же время нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.