Роспотребнадзор назвал 14 безопасных для купания пляжей Нижегородской области

В Нижнем Новгороде безопасной признана вода на озерах парков культуры и отдыха первой и второй очереди в Автозаводском районе, на двух пляжах Силикатного озера в Ленинском районе, озере Сортировочном «Березовая роща» в Канавинском районе, а также на озерах Пестичном и Лунском в Сормовском районе.