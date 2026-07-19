VK Fest в Москве прошел без происшествий, сообщила Росгвардия

«В ходе масштабного культурно-развлекательного мероприятия на ВДНХ столичные росгвардейцы совместно с коллегами из полиции осуществляли патрулирование территории его проведения, а также следили за правопорядком на ближайших станциях МЦК и ж/д-вокзалах Москвы», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».