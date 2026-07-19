VK Fest в Москве прошел без происшествий, сообщила Росгвардия

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest на ВДНХ в Москве состоялся без происшествий, сообщили в Росгвардии.
«В ходе масштабного культурно-развлекательного мероприятия на ВДНХ столичные росгвардейцы совместно с коллегами из полиции осуществляли патрулирование территории его проведения, а также следили за правопорядком на ближайших станциях МЦК и ж/д-вокзалах Москвы», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
По данным ведомства, перед открытием 18 июля инженерно-технические группы ОМОН «Авангард» обследовали площадки фестиваля на предмет антитеррористической защищенности.
VK Fest прошел 18 и 19 июля на территории ВДНХ в Москве.
В прошлом году VK Fest посетили более 205 тысяч человек в пяти городах, фестиваль был занесен в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов — 295 исполнителей и музыкальных коллективов.