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VK Fest в Москве прошел без происшествий, сообщила Росгвардия

Росгвардия: крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest состоялся без происшествий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest на ВДНХ в Москве состоялся без происшествий, сообщили в Росгвардии.

«В ходе масштабного культурно-развлекательного мероприятия на ВДНХ столичные росгвардейцы совместно с коллегами из полиции осуществляли патрулирование территории его проведения, а также следили за правопорядком на ближайших станциях МЦК и ж/д-вокзалах Москвы», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

По данным ведомства, перед открытием 18 июля инженерно-технические группы ОМОН «Авангард» обследовали площадки фестиваля на предмет антитеррористической защищенности.

Отмечается, что в это же время сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность на футбольном матче «Динамо» — ЦСКА на «ВТБ Арене», где нарушений также не зафиксировали.

VK Fest прошел 18 и 19 июля на территории ВДНХ в Москве.

В прошлом году VK Fest посетили более 205 тысяч человек в пяти городах, фестиваль был занесен в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов — 295 исполнителей и музыкальных коллективов.