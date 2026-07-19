«Полупроменад» и тарелки из «Блютгерихта»: как живет курортный Светлогорск

Подумалось, что проход на променад, возможно, перегородили не только из-за еще не завершившейся стройки, а еще и для того, чтобы сократить поток туристов в центр Светлогорска. Там действительно было не протолкнуться. Иногда казалось, что участвуешь в каком-то шествии: плечом к плечу, затылок в затылок. И это ведь был будний день. Что же по выходным тут творится! Где тот тихий, немного сонный городок?! Только в воспоминаниях тех, кто имел счастье посетить его до туристического бума…