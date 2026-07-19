На Ленинском проспекте в Калининграде разрешили вырубить 20 деревьев. Работы проведут в границах охранной зоны тепловой сети. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администраци.
Вырубку запланировали во внутренних дворах домов в районе пересечения Ленинского проспекта с Краснооктябрьской. Там спилят клёны, ясени, берёзу, туи, черёмуху и другие деревья. Также на участке уберут 44 кустарника и 43,72 погонных метра живой изгороди.
Порубочный билет выдали «Калининградтеплосети». Компенсационная стоимость не взимается. Взамен на участке высадят 17 деревьев и 105 кустарников.
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