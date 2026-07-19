Александра Пахмутова обратилась к волгоградцам с тёплым письмом

Легендарный композитор Александра Пахмутова спустя несколько месяцев после визита на малую родину обратилась к волгоградцам с проникновенным письмом. Народная артистка призналась, что до сих пор хранит в душе тепло встречи с земляками.
Сталинград-Волгоград Пахмутова назвала камертоном всей своей жизни. По словам композитора, для неё стало большим счастьем встретить День Победы на родной земле — у подножия Мамаева кургана она ощутила общую гордость и тихую скорбь, а тишина над Волгой, написала артистка, говорит громче любых слов.
Главным сокровищем поездки Александра Николаевна назвала людей — близких, друзей и особенно ветеранов, которым адресовала низкий поклон. Земляков она поблагодарила за искренность, открытые сердца и бережное отношение к общей истории, отметив, что любовь волгоградцев к родной земле «лечит любые тревоги».
Отдельные слова признательности композитор передала губернатору Андрею Бочарову — за приглашение посетить город-герой в дни празднования Победы и внимание к людям. Завершила письмо Пахмутова пожеланием мирного неба над Волгой и обещанием новых встреч с малой родиной.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о музыкальном конкурсе, посвященном творчеству легендарной землячки.