Александра Пахмутова обратилась к волгоградцам с тёплым письмом

Сталинград-Волгоград Пахмутова назвала камертоном всей своей жизни. По словам композитора, для неё стало большим счастьем встретить День Победы на родной земле — у подножия Мамаева кургана она ощутила общую гордость и тихую скорбь, а тишина над Волгой, написала артистка, говорит громче любых слов.