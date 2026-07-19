В Ростовской области к середине июля подорожали свинина, говядина и курица

Из них большего всего подорожало куриное мясо — средняя цена за кило выросла с 239,32 до 249,53 рубля. В Миллерово и Шахтах можно купить самое дешёвое в Ростовской области мясо курицы, где один килограмм стоит 228,58 и 233,19 рублей соответственно.