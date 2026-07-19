В Ростовской области к середине июля подорожали свинина, говядина и курица

Как сообщается на сайте Ростовстата, в Ростовской области к середине июля 2026 года выросли цены на такие виды мяса, как курицу, свинину и говядину.
Из них большего всего подорожало куриное мясо — средняя цена за кило выросла с 239,32 до 249,53 рубля. В Миллерово и Шахтах можно купить самое дешёвое в Ростовской области мясо курицы, где один килограмм стоит 228,58 и 233,19 рублей соответственно.
Выросли цены и на свинину — с 425,07 до 427,12 рубля за килограмм. А вот самые низкие цены этого вида мяса в Ростове-на-Дону — 405,51 рубля и Волгодонске — 429,85 рубля.
Кроме того, дороже стала и говядина. Теперь один её килограмм стоит 709,86 рубля. Самые доступные цены на неё сегодня в Сальске — 657 рублей и Шахтах — 699,65 рубля.
А вот цена на баранину пока без изменений. В среднем её один килограмм стоит в регионе 802,08 рубля. Дешевле всего баранину можно купить в Волгодонске и Ростове-на-Дону.