Пахмутова поделилась теплыми воспоминаниями о Волгограде

— Прошло уже несколько месяцев с нашей встречи, но в душе до сих пор живет невероятное тепло вашего гостеприимства, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Александры Николаевны. — Приехать домой, на мою родную землю… Для человека нет большего счастья, чем ступить на порог своего детства. Сталинград-Волгоград — это камертон всей моей жизни. Здесь навсегда поселился тот самый несгибаемый характер нашего народа, который мы пронесли через все испытания. Каждая улица помнит великий подвиг, каждый камень дышит историей мужества.