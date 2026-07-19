МЧС предупреждает о ливнях и грозе в Калининградской области.

Жителей Калининградской области ждет ненастная ночь. Как сообщает региональное Управление МЧС, прогнозируется сильный дождь, местами гроза. Видимость при дожде — 500−1000 метров.
Днем небольшие осадки пройдут на востоке нашей области.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше