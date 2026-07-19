Более 6,6 тысячи жителей Тувы бесплатно обследовались на наличие гепатита C

Бесплатное тестирование на гепатит С прошли свыше 6,6 тыс. жителей Тувы. Обследования провели в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
С 2025 года определение гепатита С входит в комплекс исследований во время диспансеризации россиян старше 25 лет. Исследование проводится раз в 10 лет вместе с общим клиническим анализом крови.
С начала 2026 года диспансерное обследование и профилактические медицинские осмотры выявили 40 случаев гепатита C. Пациенты взяты под диспансерное наблюдение, а люди с хроническим вирусным гепатитом С включаются в специальный федеральный регистр и получают бесплатное лечение противовирусными препаратами прямого действия.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.