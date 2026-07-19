Более 10 тыс. московских школьников улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

Свыше 10 тысяч школьников из Москвы улучшили свои результаты экзаменов по одному из выбранных предметов в дополнительные дни основного периода ЕГЭ, которые прошли 8 и 9 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Создание комфортных условий для обучения и достижения высоких результатов отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Лидером по количеству заявлений на пересдачу стал русский язык. Значительный интерес также вызвали профильная математика, информатика и химия. При этом 56 выпускников набрали максимальные 100 баллов. Двое ребят стали 300-балльниками, а 14 — 200-балльниками.
Например, Михаил Сапожников, выпускник школы № 1568 имени Пабло Неруды, поднял балл по физике с 98 до 100 — и в итоге стал 300‑балльником. Ранее Михаил уже получил по 100 баллов по профильной математике и информатике.
Вторым 300‑балльником стал Александр Большаков, выпускник школы № 2120. Он сумел улучшить результат по информатике с 90 до 100 баллов, имея при этом максимальные 100 баллов по профильной математике и физике.
Напомним, что 8 июля школьники сдавали физику, литературу, информатику, русский язык, химию и письменный экзамен по иностранному языку, а 9 июля — математику, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть экзаменов по иностранным языкам. При этом выпускники могли поменять уровень по математике — перейти с базового на профильный или наоборот.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.