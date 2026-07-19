Президент Сербии не намерен вводить санкции против РФ. Его слова во время посещения муниципалитета Лапово цитирует ТАСС.
«Спрашивайте меня о чём угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций, и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сказал Александр Вучич.
Сербия обеспечила почти 90% импорта свежих ягод в Калининградскую область.
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Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше