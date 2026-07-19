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Президент Сербии не собирается вводить санкции против России

Александар Вучич заявил о желании поддерживать отношения с Москвой.

Источник: Клопс.ru

Президент Сербии не намерен вводить санкции против РФ. Его слова во время посещения муниципалитета Лапово цитирует ТАСС.

«Спрашивайте меня о чём угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций, и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сказал Александр Вучич.

Сербия обеспечила почти 90% импорта свежих ягод в Калининградскую область.

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