Во сколько финал Чемпионата мира по футболу 19 июля 2026?

19 июля 2026 года в США пройдет финал чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.
19 июля 2026 года в США пройдет финал чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Организаторы турнира уже сообщили, на какое время запланирована решающая игра.
Во сколько начнется финал чемпионата мира по футболу 2026 в США 19 июля?
Матч пройдет на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (EDT). В качестве главного арбитра финала выступит Славко Винчич из Словении.
Во сколько начнется финал чемпионата мира по футболу 2026 по Москве?
Часовой пояс Ист-Ратерфорда — Североамериканское восточное время (EDT, UTC-4). Часовой пояс столицы России — Москвы (UTC+3). Поэтому разница во времени между местом проведения матча и Москвой составляет 7 часов.
По московскому времени финал ЧМ-2026 начнется в 22:00 19 июля.
Во сколько начнется финал чемпионата мира по футболу 2026 по Красноярску?
Разница во времени между Красноярском и Ист-Ратерфордом — 11 часов. То есть по красноярскому времени финал Чемпионата мира по футболу начнется уже на следующие сутки — 20 июля в 02:00.
В какое время начнется финал чемпионата мира по футболу 2026 по времени Чукотки?
Разница во времени между Анадырем, самым восточным городом России на Чукотке, и Ист-Ратерфордом — 16 часов. То есть исторический матч между Испанией и Аргентиной по времени Чукотки пройдет 20 июля в 07:00.
Отметим, aif.ru ведет трансляцию чемпионата мира по футболу 2026.