Конкурс с питьем из унитазов в Ставрополе вызвал скандал

Российский бренд сантехники организовал соревнования, участники которых должны были ~на скорость выпить безалкогольное шампанское из унитазов~ и просидеть на крышках от них дольше соперников. Победителю пообещали приз в 100 тысяч рублей. Однако опубликованное в соцсетях видео, на котором семь человек пьют, стоя на коленях, вызвало возмущение у комментаторов, которые сочли подобное «оскотиниванием» людей, обращает внимание издание.