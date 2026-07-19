Порядка 50 тысяч гостей собрал праздник Питрау в Мамадышском районе РТ

Фестиваль кряшенской культуры Питрау торжественно открыли 18 июля в селе Зюри Мамадышского района. Питрау по традиции подводит итог череде весенне летних народных гуляний. Праздник получился запоминающимся и ярким. Его посетили порядка 50 тысяч человек, а в программе приняли участие свыше 50 творческих коллективов. Артисты приехали не только из 20 районов и городов Татарстана, но и из соседних регионов — Башкортостана, Удмуртии, Самарской и Челябинской областей.