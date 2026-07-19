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Порядка 50 тысяч гостей собрал праздник Питрау в Мамадышском районе РТ

На фестивале выступили творческие коллективы из разных регионов России.

Источник: Госсовет РТ

Фестиваль кряшенской культуры Питрау торжественно открыли 18 июля в селе Зюри Мамадышского района. Питрау по традиции подводит итог череде весенне летних народных гуляний. Праздник получился запоминающимся и ярким. Его посетили порядка 50 тысяч человек, а в программе приняли участие свыше 50 творческих коллективов. Артисты приехали не только из 20 районов и городов Татарстана, но и из соседних регионов — Башкортостана, Удмуртии, Самарской и Челябинской областей.

С тёплыми словами к гостям и участникам праздника обратился исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Марат Ахметов. Он передал поздравления от имени Раиса Республики Татарстан и депутатов республиканского парламента.

В своём выступлении Марат Ахметов отметил ценность народных традиций и необходимость беречь культурное наследие. Он подчеркнул, что у каждого народа республики есть свои обычаи, и все стремятся сохранить свой уникальный культурный код. По словам Ахметова, Питрау — не просто красочное событие, а праздник с глубоким смыслом, который важно передавать следующим поколениям.

Исполняющий обязанности главы парламента также выразил благодарность всем, кто вложил силы в организацию фестиваля. Он поделился личными впечатлениями: отметил искренность и открытость людей, особую атмосферу гостеприимства, которую создают хозяева подворий. Марат Ахметов признался, что даже несмотря на неоднократное участие в празднике, каждый раз удивляется теплоте приёма.

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