Чем отличается «Последнее дело майора Чистова» от других книг писателя

Но довольно о смыслах — книга же остается детективом! Каких референсов накидать тут? Какие сериальчики вспомнить? Да уж, будем честны, никакие. Детектив-то нетипичный. Чистов — герой со странностями, типично-английский сыщик, а уж никак не сериальный мент, и в этом его главное обаяние. Он причудлив, не слишком саркастичен, любит вести дела в одиночку и склонен к абстрактным рассуждениям и странным разговорам даже на допросах. Ну, а то, что он постоянно изучает свой череп и смотрит на его рентгенограмму, так это меньшая из привычек! И если смотреть на «Последнее дело…» с этой стороны, то тогда оно получается историей о чудаке, этаком юродивым на современный лад. Там, где любому хватило бы раскрытого преступления, Чистову необходимы ответы на самые неподходящие вопросы. А может, это просто искаженное восприятие, рябь, бегущая от непонимания: ведь рассказ в книге ведется от третьего лица, события описывает один из помощников майора. Вот Чистов порой и выглядит каким-то гоголевским нелепым чиновником: то жалеешь его, то попросту не понимаешь, что им движет. А чаще — все сразу.