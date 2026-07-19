Владимиру Маяковскому сегодня исполнилось бы 133 года

Русскому и советскому поэту Владимиру Маяковскому 19 июля 2026 года исполнилось бы 133 года. Об этом напомнил жителям Петербурга губернатор Александр Беглов.
Как отметил руководитель Северной столицы, наследие Маяковского остаётся неотъемлемой частью отечественной культуры XX столетия. А его творчество связано неразрывно городом на Неве. Петроград сыграл в судьбе поэта важную роль. Здесь он впервые заявил громко о себе в литературных кругах здесь же проходили его яркие публичные выступления.
Имя Маяковского увековечено в наименовании одной из центральных улиц Северной столицы, на которой установлен его бюст. Также имя поэта носят одна из станций метро и Центральная городская публичная библиотека.
Беглов отметил, что в Год петербургской культуры особо осознаются богатство, глубина и величие отечественной литературы. А великие поэты, среди которых особое место занимает Владимир Маяковский, помогает лучше понимать отечественную историю и постигать творческую силу народа, а также черпать вдохновение и уверенность в будущем.