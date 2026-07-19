Владимиру Маяковскому сегодня исполнилось бы 133 года

Как отметил руководитель Северной столицы, наследие Маяковского остаётся неотъемлемой частью отечественной культуры XX столетия. А его творчество связано неразрывно городом на Неве. Петроград сыграл в судьбе поэта важную роль. Здесь он впервые заявил громко о себе в литературных кругах здесь же проходили его яркие публичные выступления.