Заместитель директора филиала «Белгосстраха» по Минску Галина Бычковская рассказала, что только один из жильцов горевшего дома на Ленина, 9 обратился в страховую из-за пожара, у остальных — другая причина. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Говоря о крупном пожаре в доме на улице Ленина, 9, специалист рассказала:
«К нам обратились 10 страхователей. Причем только у одного из них страховой случай — пожар, а у остальных — залитие из-за его тушения».
Также Галина Бычковская уточнила, что договоров страхования с юридическими лицами, имевшими офисы в чердачных помещениях, заключено не было.
Замдиректора минского филиала «Белгосстраха» напоминает правила выплаты страхового возмещения. Есть два варианты: по восстановительным расходам (по калькуляции страховщика) и по фактически понесенным расходам на ремонт (по счетам, сметам).
«Важно отметить, что выплата при повреждении конструктивных элементов и отделки производится без учета износа. Рассмотрим пример: из-за аварии водопроводных сетей пострадала отделка квартиры. Произведена страховая выплата на сумму 10 305 BYN. Вместе с тем страховой взнос по договору составлял 78 BYN. Еще ситуация: в результате проникновения воды из соседних помещений повреждена отделка квартиры. Размер страховой выплаты — 2 991 BYN, страховой взнос — 180 BYN», — говорит Бычковская.
Также она добавила, что договор комплексного страхования квартир возмещает ущерб в пределах страховой суммы, на которую заключен данный документ. Сумма определяется по соглашению сторон. Для этого берутся в учет не только стоимость квартиры с учетом отделки и цена имущества в ней (включая бытовую технику), но и этажность, что говорит о числе потенциальных потерпевших при залитии.
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