Только один из жильцов горевшего дома на Ленина, 9 обратился в страховую из-за пожара, у остальных — другая причина

Также она добавила, что договор комплексного страхования квартир возмещает ущерб в пределах страховой суммы, на которую заключен данный документ. Сумма определяется по соглашению сторон. Для этого берутся в учет не только стоимость квартиры с учетом отделки и цена имущества в ней (включая бытовую технику), но и этажность, что говорит о числе потенциальных потерпевших при залитии.