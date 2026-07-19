Волгоградские спортсмены берут медали на стартах в Краснодаре

Ещё ярче проявила себя Марьяна Алейник (Волгоградская область) в барьерном беге. Сначала она поднялась на третью ступень пьедестала в беге на 100 метров с барьерами, показав 14,14 с. А уже на следующий день Марьяна взяла золото на дистанции 300 метров с барьерами — она финишировала с большим отрывом, уверенно опередив соперниц. Её результат — 43,09 с — оказался для них недосягаемым. Серебро и бронзу здесь завоевали Вероника Тюкина (Краснодарский край, 44,45 с) и Александра Медведева (Саратовская область, 44,63 с). Для Марьяны это был настоящий прорыв: два дня подряд — два пьедестала, и в финале она будто бежала не только на секунды, а на характер.