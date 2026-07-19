Во Владимирской области прошел вебинар о поддержке в экспорте

Центр поддержки экспорта Владимирской области 16 июля провел вебинар «Система государственной поддержки в экспорте». Мероприятие состоялось по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном центре поддержки экспорта.
На мероприятие собрались почти два десятка компаний, которые заинтересованы в выходе со своей продукцией на зарубежные рынки. Участники узнали, какие институты поддержки отвечают за поддержку, когда можно воспользоваться нефинансовой поддержкой, а в каком случае бизнесу необходимы финансовые продукты. На вебинаре представили дорожную карту с полным путем реализации продукта — от идеи до экспорта. Также уделили внимание системе подтверждения ожидания поставки товаров. Кроме того, разобрали примеры от других компаний Владимирской области.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.