Во Владимирской области прошел вебинар о поддержке в экспорте

На мероприятие собрались почти два десятка компаний, которые заинтересованы в выходе со своей продукцией на зарубежные рынки. Участники узнали, какие институты поддержки отвечают за поддержку, когда можно воспользоваться нефинансовой поддержкой, а в каком случае бизнесу необходимы финансовые продукты. На вебинаре представили дорожную карту с полным путем реализации продукта — от идеи до экспорта. Также уделили внимание системе подтверждения ожидания поставки товаров. Кроме того, разобрали примеры от других компаний Владимирской области.