В Брянске отремонтируют участок улицы Войстроченко

Уточняется, что работы проведут на участке протяженностью 323 метра от улицы Горбатова до улицы Крахмалева. Ремонт будут проводить поэтапно, его полное завершение запланировано на 2027 год. Специалисты приведут в порядок наружные инженерные сети, обновят асфальтобетонное покрытие и обустроят новое наружное электроосвещение. На завершающем этапе дорожники нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами, его будет хорошо видно в темное время суток.