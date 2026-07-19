В Брянске отремонтируют участок улицы Войстроченко

Капитальный ремонт участка дороги по улице Войстроченко стартует в этом году в Советском районе Брянска при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Уточняется, что работы проведут на участке протяженностью 323 метра от улицы Горбатова до улицы Крахмалева. Ремонт будут проводить поэтапно, его полное завершение запланировано на 2027 год. Специалисты приведут в порядок наружные инженерные сети, обновят асфальтобетонное покрытие и обустроят новое наружное электроосвещение. На завершающем этапе дорожники нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами, его будет хорошо видно в темное время суток.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.