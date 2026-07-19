В подмосковном Королеве открыли секцию по игре в петанк

Секцию по игре в петанк открыли в клубе «Активное долголетие» в городе Королеве Московской области, который работает при поддержке национального проекта «Семья». Первая встреча участников уже прошла на свежем воздухе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По правилам игры участники по очереди бросают металлические шары, стараясь разместить их как можно ближе к деревянному шару-мишени — кошонету. Разрешается аккуратно подкатить свой шар или и выбить снаряды соперников.
Петанк помогает развивать глазомер и координацию движений без излишней нагрузки на суставы. Присоединиться к занятиям могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет — жители Королева. Подробная информация размещена на официальном сайте проекта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.