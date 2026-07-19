Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам рассказали, что ждёт гостей нового парка на юге города

«Южный парк Волгограда» в Красноармейском районе примет первых гостей 21 июля, а праздничное открытие пройдёт 25-го.

Первых посетителей «Южный парк Волгограда» в Красноармейском районе встретит уже во вторник, 21 июля, — аттракционы запустят с 10:00. Праздничное открытие с торжественной программой намечено на субботу, 25 июля.

Главной достопримечательностью парка стало 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце»: с его высоты жители впервые увидят родной район с высоты птичьего полёта. Кроме того, гостей ждут аттракционы «Диско», «Прыгающая машина», «Пиратский корабль», башня «Прыжок в небо», многоместные качели «Вращающаяся вышка», горки «Циклон» и цепочная карусель.

Позаботились создатели парка и о комфорте гуляющих: на всей территории провели благоустройство и озеленение, смонтировали уличное освещение и расставили скамейки для отдыха.

Работать парк будет ежедневно: в будни — с 12:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о процессе озеленения «Южного парка».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше