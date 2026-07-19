Волгоградцам рассказали, что ждёт гостей нового парка на юге города

Первых посетителей «Южный парк Волгограда» в Красноармейском районе встретит уже во вторник, 21 июля, — аттракционы запустят с 10:00. Праздничное открытие с торжественной программой намечено на субботу, 25 июля.
Главной достопримечательностью парка стало 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце»: с его высоты жители впервые увидят родной район с высоты птичьего полёта. Кроме того, гостей ждут аттракционы «Диско», «Прыгающая машина», «Пиратский корабль», башня «Прыжок в небо», многоместные качели «Вращающаяся вышка», горки «Циклон» и цепочная карусель.
Позаботились создатели парка и о комфорте гуляющих: на всей территории провели благоустройство и озеленение, смонтировали уличное освещение и расставили скамейки для отдыха.
Работать парк будет ежедневно: в будни — с 12:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о процессе озеленения «Южного парка».