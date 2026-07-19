На трассе М-4 «Дон» установили новые рекламные баннеры «Липецкая земля»

Новые рекламные конструкции «Липецкая земля» установили на трассе М-4 «Дон» при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Баннеры спроектированы с учетом высокой интенсивности движения, чтобы было легко прочитать их на высокой скорости. Основная цель — привлечь внимание проезжающих туристов и побудить их остановиться, чтобы ознакомиться с Липецкой областью.
На одном из плакатов филин из Галичьей горы сообщает водителям о том, что они въезжают в Липецкую область. На другом сообщается, что Елец — это город воинской славы. Также на баннерах предлагают зарядиться в Липецкой области энергией фестивалей, осмотреть усадьбы, промышленные маршруты, ощутить природу и другое.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.