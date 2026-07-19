На трассе М-4 «Дон» установили новые рекламные баннеры «Липецкая земля»

На одном из плакатов филин из Галичьей горы сообщает водителям о том, что они въезжают в Липецкую область. На другом сообщается, что Елец — это город воинской славы. Также на баннерах предлагают зарядиться в Липецкой области энергией фестивалей, осмотреть усадьбы, промышленные маршруты, ощутить природу и другое.