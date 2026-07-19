Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские врачи извлекли гигантский грибок из черепа пациентки

Медики избавили пациентку от многолетних головных болей после сложной операции.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский ЛОР-хирург Григорий Белозеров удалил у пациентки крупную мицетому — плотное скопление грибковых масс в клиновидной пазухе носа. Образование находилось глубоко в основании черепа, рядом с гипофизом и зрительными нервами, поэтому операция требовала особой точности и осторожности. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Из-за высокой плотности грибковое образование пришлось извлекать небольшими частями. Врачи полностью очистили пазуху и обработали пораженную область.

После операции пациентка проходит восстановление. Специалисты ожидают, что после завершения реабилитации у нее восстановятся носовое дыхание и обоняние, а также исчезнут мучившие ее долгое время головные боли.

Мицетома — это редкое заболевание, при котором в полостях организма формируется плотное скопление грибковых элементов. Врачи отмечают, что при таком расположении образования особенно важно своевременно обратиться за медицинской помощью.