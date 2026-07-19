В городе Короча Белгородской области прошел этап ярмарки трудоустройства

Корочанский сельскохозяйственный техникум в Белгородской области стал одной из площадок для федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие прошло 26 июня при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации Корочанского района.
Ярмарку посетили студенты выпускных курсов техникума и учащиеся районных школ. Ключевые работодатели и партнеры мероприятия — агропромышленный холдинг «Зеленая долина», свинокомплекс «Короча», «Корочанский плодопитомник», санаторий «Дубравушка» и «Белоблводоканал».
Специалисты кадровых служб рассказали об условиях труда, социальных пакетах, программах поддержки молодых специалистов и возможностях карьерного роста. Студенты узнали, где открыты вакансии для агрономов, механизаторов, техников и других профильных специалистов. Многие ребята договорились о прохождении производственной практики и получили приглашения на собеседования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.