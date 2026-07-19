В центр помощи «Честный знак» Волгоградской области обратились 172 человека

Специалисты центра помощи оказали консультации по вопросам регистрации и работы в системе, подключения к электронному документообороту, маркировки товаров, а также по вводу продукции в оборот и соблюдению действующих требований законодательства. Отметим, что представители малого и среднего бизнеса могут бесплатно получить консультации. Для получения поддержки необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» Волгоградской области.