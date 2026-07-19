В центр помощи «Честный знак» Волгоградской области обратились 172 человека

Центр помощи «Честный знак» Волгоградской области с начала года оказал поддержку 172 людям, в том числе 18 в июне, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Работа ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Специалисты центра помощи оказали консультации по вопросам регистрации и работы в системе, подключения к электронному документообороту, маркировки товаров, а также по вводу продукции в оборот и соблюдению действующих требований законодательства. Отметим, что представители малого и среднего бизнеса могут бесплатно получить консультации. Для получения поддержки необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» Волгоградской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.