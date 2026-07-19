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В Верхнем Уфалее вода освободила еще 13 жилых домов

Данные приводит региональный Главк МЧС.

Источник: dostup1.ru

Продолжаются работы по расчистке русел рек Уфалейка и Генералка от растительности и мусора.

Спасатели проводят подворовые обходы и мониторят уровень воды на гидропостах и водохранилищах.

«Остаются подтопленными три жилых дома и 119 приусадебных участков», -сообщили в пресс-центре.

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