В Верхнем Уфалее вода освободила еще 13 жилых домов

Продолжаются работы по расчистке русел рек Уфалейка и Генералка от растительности и мусора.
Спасатели проводят подворовые обходы и мониторят уровень воды на гидропостах и водохранилищах.
«Остаются подтопленными три жилых дома и 119 приусадебных участков», -сообщили в пресс-центре.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше