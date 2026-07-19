В Подмосковье более 180 медиков трудоустроились по рекомендации коллег

Программа предусматривает выплаты до 128 тысяч рублей — ее размер определяют с учетом специальности, категории и стажа привлеченного специалиста. Выплату перечисляют в два этапа: половину суммы начисляют сразу после оформления сотрудника, вторую часть — спустя три месяца его работы. Для получения премии должны соблюдаться два условия: новый работник займет основную должность на полную ставку и при этом он не состоял в трудовых отношениях с госучреждениями здравоохранения Подмосковья в предыдущие полгода.