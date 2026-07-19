В Подмосковье более 180 медиков трудоустроились по рекомендации коллег

Сотрудники государственных медучреждений Московской области могут получить денежное вознаграждение за привлечение новых кадров по программе «Приведи друга», которая действует при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала года таким способом трудоустроились уже свыше 180 человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Всего за время действия программы по программе нашли работу уже более 2 тысяч человек. Только с начала этого года к работе приступили 75 врачей и 108 работников среднего медперсонала. Среди наиболее востребованных профессий — медицинская сестра, фельдшер скорой помощи, участковый терапевт, фельдшер, а также анестезиолог‑реаниматолог.
Программа предусматривает выплаты до 128 тысяч рублей — ее размер определяют с учетом специальности, категории и стажа привлеченного специалиста. Выплату перечисляют в два этапа: половину суммы начисляют сразу после оформления сотрудника, вторую часть — спустя три месяца его работы. Для получения премии должны соблюдаться два условия: новый работник займет основную должность на полную ставку и при этом он не состоял в трудовых отношениях с госучреждениями здравоохранения Подмосковья в предыдущие полгода.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.