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В Подмосковье более 180 медиков трудоустроились по рекомендации коллег

Программа предусматривает выплаты до 128 тысяч рублей.

Источник: Национальные проекты России

Сотрудники государственных медучреждений Московской области могут получить денежное вознаграждение за привлечение новых кадров по программе «Приведи друга», которая действует при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала года таким способом трудоустроились уже свыше 180 человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего за время действия программы по программе нашли работу уже более 2 тысяч человек. Только с начала этого года к работе приступили 75 врачей и 108 работников среднего медперсонала. Среди наиболее востребованных профессий — медицинская сестра, фельдшер скорой помощи, участковый терапевт, фельдшер, а также анестезиолог‑реаниматолог.

Программа предусматривает выплаты до 128 тысяч рублей — ее размер определяют с учетом специальности, категории и стажа привлеченного специалиста. Выплату перечисляют в два этапа: половину суммы начисляют сразу после оформления сотрудника, вторую часть — спустя три месяца его работы. Для получения премии должны соблюдаться два условия: новый работник займет основную должность на полную ставку и при этом он не состоял в трудовых отношениях с госучреждениями здравоохранения Подмосковья в предыдущие полгода.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.