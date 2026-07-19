К разлуке! Что нельзя на Евдокию Московскую — Авдотью Сеногнойку, 20 июля

В светском календаре в этот день гастрономическое удовольствие соседствует с интеллектуальным напряжением ума.
Международный день торта — о том, как кулинарный шедевр объединяет народы и дарит минуты беззаботного счастья.
И Международный день шахмат — об игре королей, где каждый ход меняет судьбу партии, а стратегия важнее эмоций.
Один праздник — о дружбе и мире, другой — о соперничестве и логике. И тот и другой — о способности человека создавать красоту и порядок, пусть и в разных формах.
Торт как формула мира.
История этого сладкого праздника началась в 2009 году в Италии. Сообщество друзей под названием «Миланский клуб Королевства Любви» — музыканты, кулинары и другие творческие натуры — решили совместить искусство выпечки и музыки. Первый «музыкальный тортик» под названием «Сладкая мечта» был создан на одноимённую композицию российского музыканта Антона Вуймы и презентован 8 июля 2009 года в Иерусалиме.
Идея оказалась заразительной. От музыкальных тортов организаторы перешли к более глобальной концепции: если торт и музыка могут объединять людей, то почему бы не использовать обычный торт для дружбы между целыми народами? Девизом праздника стала фраза «I CAKE YOU» — языковая игра, построенная на созвучии с «I take you» («я принимаю тебя»), которое одновременно означает «я приду к тебе с тортом».
Рождение международного праздника.
Впервые Международный день торта отметили 20 июля 2011 года. В первом праздновании приняли участие Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США. В этот день был испечён первый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт: участники из разных стран присылали фотографии своих тортов, а затем их параметры суммировали, и границы «виртуального» торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток.
Сегодня День торта стал ежегодной традицией, проводимой при поддержке Международного оргкомитета Королевства Любви, а также профессиональных организаций кондитеров. Каждый год праздник имеет новую тему: в 2012 году — космическая, в 2013-м — «Планета Любви», в 2014-м — «Парад планет».
Родиной шахмат считается Индия V века, где возникла игра-прародитель «чатуранга». В Персии она превратилась в «шатрандж», а к XV веку в Европе сформировались правила, близкие к современным. Интересно, что церковь называла шахматы «бесовским наваждением», но именно это гонение подарило миру складную доску — английский священник, любивший играть, замаскировал её под переплёт книги.
20 июля 1924 года в Париже, на IX Олимпийских играх, была основана Всемирная шахматная федерация — ФИДЕ (Fédération Internationale des Échecs). С 1966 года по инициативе ФИДЕ и при поддержке ЮНЕСКО этот день стали отмечать, как Международный день шахмат. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 20 июля Всемирным днём шахмат, подчеркнув важную роль игры в развитии диалога, солидарности и культуры мира.
Шахматы сегодня: 600 миллионов по миру.
По данным ФИДЕ, в мире насчитывается более 600 миллионов взрослых, постоянно играющих в шахматы. Праздник отмечают в 178 странах. В этот день проводятся турниры, сеансы одновременной игры — даже в местах заключения.
Так что 20 июля — это тот день, когда можно и нужно испечь торт (или купить его в магазине), выставить фигуры на доске и пригласить друзей. Угощать и играть, смеяться и думать — и вдруг понять, что эти два занятия не противоречат друг другу. Потому что настоящая дружба, как и хорошая партия, требует умения идти на риск, уважать ход другого и иногда — просто наслаждаться процессом. А торт — он для того, чтобы подсластить и то и другое.
Авдотья Сеногнойка: уберечь дом от злых духов.
Православная же церковь 20 июля чтит память Преподобной Евфросинии Московской (в миру — Евдокии). Она была супругой великого князя Дмитрия Донского и прожила долгую и праведную жизнь. После смерти мужа она, несмотря на гонения, приняла монашество, помогала бедным и построила несколько монастырей.
Святая Евфросиния считается покровительницей вдов, помощницей в семейных делах и мудрой советчицей.
При этом в народе ее называли «Авдотья Сеногнойка», так как к середине июля крестьяне старались закончить заготовку сена. Если шли дожди, то сено начинало гнить, отсюда и появилось прозвище святой — «сеногнойка».
И жизнь наших предков 20 июля была подчинена двум главным заботам: сохранению сена и сбору лесных даров.
Как только выдавалась сухая погода, всё село выходило на луга, чтобы закончить покос и убрать скошенную траву в стога до 20 июля. Если сено оставалось на поле и попадало под дождь, оно плесневело («сгнивало»), и скот зимой оставался без корма. Люди очень боялись дождя в этот день, ведь он предвещал затяжное ненастье и плохой урожай. Чтобы уберечь дома от сырости и злых духов, жилища окуривали дымом дубовых листьев.
Традиции 20 июля: заговор на пояс.
Вторым по важности был выход в лес за черникой. Люди собирали её, чтобы сушить на зиму и делать заготовки: компоты, варенья, настойки. Черничным соком лечили простуду и лихорадку. Существовало даже поверье, что черника помогает от «живота» (желудка).
Удивительная женская традиция была связана с началом жатвы. Женщины утром выходили в поле, сжинали первые колосья (зажинки) и тут же, из свежесрезанных стеблей, плели пояс. Подвязавшись им, они произносили заговор: «Как матушка рожь год стояла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уставала». Такой оберег придавал силу и защищал от злых духов.
Вечером девушки гадали: кидали серп на пол избы. Если он падал лезвием вверх — ждали богатого жениха, если вниз — до следующего года суженый не появится. Также молодёжь каталась по сжатому полю, веря, что это передаст им силу земли.
Запреты на Евдокию Московскую.
Что категорически нельзя было делать 20 июля:
Заниматься любовными делами. Нельзя было ходить на свидания, знакомиться и, тем более, жениться. Такой союз будет несчастливым или приведёт к скорому расставанию.
Употреблять в пищу огурцы и вишню. Считалось, что это может вызвать проблемы со здоровьем. Зато поспевающую чернику, наоборот, было принято есть — к здоровью.
Стирать, давать и брать в долг. Верили, что стирка отнимет деньги, а долги приведут к нищете.
Ссориться, зависть, грусть и сквернословие. Любая негативная эмоция могла «навредить» святому, а значит, навредить человеку.
Сидеть под деревьями (кроме дуба). Поверье гласило, что деревья могут забрать жизненную силу, поэтому под ними старались не сидеть и не ложиться.
Начинать новые дела и сделки. Коммерция не приносила выгоды, а начатое дело проваливалось.
Есть мясо. Считалось, что можно навлечь на себя болезни, особенно язву.
Купаться в открытых водоёмах. Вода становилась опасной, водяной мог утащить на дно. А если 20 июля выпадало на пятницу, то запрещалось и стирать.
Как прожить 20 июля:
10 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни.
Проведите «ревизию» запасов. В традиции надо было убрать сено до дождя, нам бы со своими запасами разобраться: проверить аптечку, сроки годности продуктов в холодильнике, навести порядок в корзине для покупок.
Сходите в лес или на рынок за черникой. Если есть возможность — соберите сами, если нет — купите. Черника полезна для зрения и иммунитета. Заморозьте ягоду на зиму, натрите с сахаром или сварите варенье.
Начните новую привычку. В традиции это — начало жатвы (зажинки). В современной жизни это — отличный день, чтобы начать что-то новое, но не глобальное. Запишитесь на курсы, запишите в блокнот цель на месяц или просто наведите порядок на рабочем столе.
Погадайте (просто для настроения). Серп найти не всегда можно, а вот монетку бросить вполне можно: орёл — к удаче в ближайших делах, решка — к неспешному отдыху. Или просто загадайте желание.
Запрет на ссоры и сквернословие в традиции можно соотнести в современном мире с цифровым детоксом. Не вступайте в споры в соцсетях, не читайте негативные новости и не участвуйте в перепалках в мессенджерах. Посвятите день позитиву.
В традиции — почитание Евфросинии Московской, известной благотворительностью. В современном мире — переведите небольшую сумму в благотворительный фонд, помогите нуждающемуся человеку, накормите бездомное животное.
Символическое очищение: устройте «банный день». Вместо того чтобы стирать, выделите час на уход за собой: примите ванну с морской солью, сделайте маску для лица или питательную маску для волос.
В традиции — запрет на долги и крупные покупки. В современном мире вместо того, чтобы делать покупку, запишите свои доходы и расходы за месяц или составьте план накоплений на ближайшее будущее.
Поддерживайте душевное равновесие. В традиции — день внутренней гармонии, запрет на грусть. В современном мире посмотрите комедию, послушайте любимую музыку, почитайте книгу. Сосредоточьтесь на радостных моментах дня.
Посидите в парке, но выберите правильное место. В традиции — нельзя сидеть под деревьями, кроме дуба. Поэтому если вам нужно отдохнуть на природе, найдите место в тени дуба (если он есть в вашем парке). В противном случае, просто устройтесь на скамейке, но с хорошими мыслями.
Приметы дня на 20 июля:
Дождь — к затяжному ненастью на несколько недель и к плохому урожаю зерна. Зато обещал обилие грибов.
Тихая, безветренная погода без дождя — к отличному урожаю зерновых.
Лошадь беспокойна, вытягивает шею — к скорому дождю.
Журавли громко кричат — к ясному солнечному дню.
Пауки покидают укрытия — к сухой и тёплой погоде.
Кошка нежится на солнце — к хорошей погоде.