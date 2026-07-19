К разлуке! Что нельзя на Евдокию Московскую — Авдотью Сеногнойку, 20 июля

Так что 20 июля — это тот день, когда можно и нужно испечь торт (или купить его в магазине), выставить фигуры на доске и пригласить друзей. Угощать и играть, смеяться и думать — и вдруг понять, что эти два занятия не противоречат друг другу. Потому что настоящая дружба, как и хорошая партия, требует умения идти на риск, уважать ход другого и иногда — просто наслаждаться процессом. А торт — он для того, чтобы подсластить и то и другое.