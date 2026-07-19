Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов под Пермью

Глава Пермского округа Ольга Андрианова в воскресенье сообщила, что экологические службы собирают пленку с поверхности местных рек Пыж и Мулянка. Кроме того, на водоемах установлены боновые заграждения, не позволяющие загрязнению распространяться дальше. Также волонтеры и сотрудники зоопарка помогают на указанных реках птицам и животным, осматривают и очищают их.