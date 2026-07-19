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В Краснодаре состоится мастер-класс по паркуру «Уличный стиль»

Участники изучат базовые элементы и правила безопасного выполнения упражнений.

Мастер-класс по паркуру «Уличный стиль» пройдет 24 июля в Краснодаре при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в краевой крейсерско-парусной школе.

Мастер-класс направлен на популяризацию уличных видов спорта среди молодежи, развитие физической подготовки, координации, ловкости и уверенности в своих силах. Участники ознакомятся с основами паркура, изучат базовые элементы и правила безопасного выполнения упражнений. На мероприятие приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Участие бесплатное. Сбор в 11:00 на улице Московской, 69, лит. С.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.