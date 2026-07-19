В Краснодаре состоится мастер-класс по паркуру «Уличный стиль»

Мастер-класс направлен на популяризацию уличных видов спорта среди молодежи, развитие физической подготовки, координации, ловкости и уверенности в своих силах. Участники ознакомятся с основами паркура, изучат базовые элементы и правила безопасного выполнения упражнений. На мероприятие приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Участие бесплатное. Сбор в 11:00 на улице Московской, 69, лит. С.