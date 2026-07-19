Из коммуналки в новостройку: в Калининградском зоопарке показали авиарий для попугаев

«Хочешь — летай, хочешь — ходи, хочешь — по стенам, а хочешь — по потолку. Здесь можно копаться в свежем песочке, ковыряться в древесной коре, сидеть высоко и низко, в общем, жить на полную катушку», — рассказали в зоопарке.