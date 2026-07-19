На ремонт двух довоенных домов с декором в Немане выделили 42,8 млн рублей

На ремонт двух довоенных домов с декором в Немане выделили 42,8 миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать крышу дома на Вокзальной, 3 и фасад здания на Победы, 22. Работы необходимо выполнить в течение 130 дней с даты заключения контракта.
Площадь дома на улице Победы — почти две тысячи квадратных метров. На фасаде здания специалисты обнаружили отслоение, грибок и плесень. Штукатурный слой стен нарушен, а со стороны двора оголилась кирпичная кладка. Часть декоративных элементов разрушена либо утеряна.
На фасаде здания располагаются венчающие и подоконные карнизы, филенка, барельефы и гирлянды. Входной портал украшен декором в виде цветов. В 2021 году специалисты привели в порядок крышу здания.
Специалисты отремонтируют фасад, крыльца и балконные плиты дома. Подрядчик также заменит отмостку, двери и общие окна, восстановит декор.
Площадь дома на Вокзальной — более 1,7 тысяч квадратных метров. Фасад здания украшают выступающие эркеры и ризалиты, на первом располагаются арочные окна. Специалисты приведут в порядок крышу.
Разработкой проектов ремонта домов занималось ООО «Лестер». С компанией заключили несколько контрактов на 728 тысяч рублей.
Трёхэтажные здания с мансардой построили до 1945 года. Дома признаны выявленными объектами культурного наследия.
Скриншоты: Яндекс Панорамы.