Студенты из Ивановской области выиграли гранты на развитие своих стартапов

Победителями седьмой волны конкурса «Студенческий стартап» стали 22 студента из Ивановской области, сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта региона. Помощь бизнесу — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Больше всего проектов-победителей — десять — на конкурс отправили студенты Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета. Также грантовую поддержку получат учащиеся Ивановского государственного химико-технологического университета, Ивановского государственного медицинского университета, Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина и Ивановского государственного университета.
Семь проектов-победителей были представлены в направлении «Биотехнологии», пять — в «Медицине и технологиях здоровьесбережения», еще четыре — в «Новых материалах и химических технологиях». Ознакомиться с полным списком лидеров можно на сайте организатора конкурса — Фонда содействия инновациям.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.