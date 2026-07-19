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Студенты из Ивановской области выиграли гранты на развитие своих стартапов

Их разработки связаны с биотехнологиями, медициной и химией.

Источник: Национальные проекты России

Победителями седьмой волны конкурса «Студенческий стартап» стали 22 студента из Ивановской области, сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта региона. Помощь бизнесу — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Больше всего проектов-победителей — десять — на конкурс отправили студенты Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета. Также грантовую поддержку получат учащиеся Ивановского государственного химико-технологического университета, Ивановского государственного медицинского университета, Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина и Ивановского государственного университета.

Семь проектов-победителей были представлены в направлении «Биотехнологии», пять — в «Медицине и технологиях здоровьесбережения», еще четыре — в «Новых материалах и химических технологиях». Ознакомиться с полным списком лидеров можно на сайте организатора конкурса — Фонда содействия инновациям.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.