Студенты из Ивановской области выиграли гранты на развитие своих стартапов

Семь проектов-победителей были представлены в направлении «Биотехнологии», пять — в «Медицине и технологиях здоровьесбережения», еще четыре — в «Новых материалах и химических технологиях». Ознакомиться с полным списком лидеров можно на сайте организатора конкурса — Фонда содействия инновациям.