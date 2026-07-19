Кадровый центр Владимирской области составил портреты соискателей региона

Больше половины соискателей — 55% — находятся в возрасте 35−54 лет, еще 28% — это молодежь от 14 до 34 лет, а 17% — люди старше 55 лет. У 62% обратившихся имеется среднее или высшее профессиональное образование. Остальные 38% не имеют специальности.