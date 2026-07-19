Кадровый центр Владимирской области составил портреты соискателей региона

Кадровый центр «Работа России» Владимирской области, действующий при поддержке нацпроекта «Кадры», составил портреты соискателей, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
Работу ищут преимущественно женщины средних лет, уже имеющие профессию. Они составляют 58% от общего числа клиентов службы занятости, доля мужчин — 42%.
Больше половины соискателей — 55% — находятся в возрасте 35−54 лет, еще 28% — это молодежь от 14 до 34 лет, а 17% — люди старше 55 лет. У 62% обратившихся имеется среднее или высшее профессиональное образование. Остальные 38% не имеют специальности.
«Специалисты кадрового центра оказывают адресные меры поддержки, помогают в создании резюме и подготовке к собеседованиям, могут предложить бесплатно освоить профессию», — отметили в минтруде области.
Добавим, всего за первое полугодие 2026 года при содействии службы занятости трудоустроено 5086 жителей региона. При этом 564 человека нашли работу уже в течение первых десяти дней после регистрации на платформе «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.