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Кадровый центр Владимирской области составил портреты соискателей региона

Работу ищут преимущественно женщины средних лет, уже имеющие профессию.

Кадровый центр «Работа России» Владимирской области, действующий при поддержке нацпроекта «Кадры», составил портреты соискателей, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.

Работу ищут преимущественно женщины средних лет, уже имеющие профессию. Они составляют 58% от общего числа клиентов службы занятости, доля мужчин — 42%.

Больше половины соискателей — 55% — находятся в возрасте 35−54 лет, еще 28% — это молодежь от 14 до 34 лет, а 17% — люди старше 55 лет. У 62% обратившихся имеется среднее или высшее профессиональное образование. Остальные 38% не имеют специальности.

«Специалисты кадрового центра оказывают адресные меры поддержки, помогают в создании резюме и подготовке к собеседованиям, могут предложить бесплатно освоить профессию», — отметили в минтруде области.

Добавим, всего за первое полугодие 2026 года при содействии службы занятости трудоустроено 5086 жителей региона. При этом 564 человека нашли работу уже в течение первых десяти дней после регистрации на платформе «Работа России».

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.