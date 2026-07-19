Сколько ежегодно тратят на образование в мире и в Казахстане — исследование

Вместе с тем, как отмечают многие эксперты, этот показатель может не отличаться достаточной объективностью, так как не учитывает факт того, что уровень ВВП у всех государств разный. Соответственно, при равном показателе выделенных средств в процентном соотношении от уровня валового внутреннего продукта двух стран реальная сумма затрат каждого из них может серьезным образом отличаться.