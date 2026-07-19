«Крылья Советов» бесплатно отвезут болельщиков на матч в Москву 25 июля

Подать заявку, чтобы получить место в автобусе, нужно до 10.00 22 июля. Количество мест в автобусах ограничено, а приоритет в случае дефицита будут отдавать владельцам абонементов на новый сезон. Несовершеннолетние тоже могут отправиться в столицу, чтобы поддержать любимую команду, но только в сопровождении родителей или законных представителей.