«Крылья Советов» бесплатно отвезут болельщиков на матч в Москву 25 июля

25 июля «Крылья Советов» сыграют первый матч в рамках нового сезона РПЛ. Самарцы на выезде в Москве сыграют со столичным «Динамо». «КС» организуют для болельщиков бесплатный трансфер в Москву.
«Отправление в Москву — 24 июля после 18.00 (время будет дополнительно сообщено после подтверждения заявки)», — прокомментировала пресс-служба клуба.
Подать заявку, чтобы получить место в автобусе, нужно до 10.00 22 июля. Количество мест в автобусах ограничено, а приоритет в случае дефицита будут отдавать владельцам абонементов на новый сезон. Несовершеннолетние тоже могут отправиться в столицу, чтобы поддержать любимую команду, но только в сопровождении родителей или законных представителей.
Обратно в Самару болельщики «КС» отправятся сразу после завершения матча в Москве.