С 20 по 26 июля жителей Ростовской области ожидают магнитные бури

Как сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН, с 20 по 26 июля 2026 года жителей Ростовской области ожидают магнитные бури.
По прогнозам учёных, 20 июля ожидается слабое возмущение не более двух баллов.
А уже во второй половине дня 21 июля возможен резкий скачок геомагнитной активности до пяти баллов.
22 июля магнитная буря будет бушевать весь день, что скажется на самочувствии дончан.
Оставшиеся четыре дня недели геомагнитная обстановка останется нестабильной. Будет штормить с силой два — четыре балла.