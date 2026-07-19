Подмосковные велогонщики взяли золото на чемпионате по спорту глухих

Участниками соревнований стали более 50 представителей 8 регионов страны. Дмитрий Жилин из Подмосковья стал победителем спринта на дистанции 1000 метров. А во второй соревновательный день отличился его земляк Дмитрий Розанов. Он стал сильнейшим в индивидуальной гонке на 25 км.