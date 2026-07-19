Подмосковные велогонщики взяли золото на чемпионате по спорту глухих

Представители Московской области выиграли две золотые медали на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт — шоссе», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Состязания прошли 13−18 июля в Ижевске при поддержке госпрограммы «Спорт России».
Участниками соревнований стали более 50 представителей 8 регионов страны. Дмитрий Жилин из Подмосковья стал победителем спринта на дистанции 1000 метров. А во второй соревновательный день отличился его земляк Дмитрий Розанов. Он стал сильнейшим в индивидуальной гонке на 25 км.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.