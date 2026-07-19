Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмосковные велогонщики взяли золото на чемпионате по спорту глухих

Они завоевали 2 медали высшего достоинства.

Источник: Национальные проекты России

Представители Московской области выиграли две золотые медали на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт — шоссе», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Состязания прошли 13−18 июля в Ижевске при поддержке госпрограммы «Спорт России».

Участниками соревнований стали более 50 представителей 8 регионов страны. Дмитрий Жилин из Подмосковья стал победителем спринта на дистанции 1000 метров. А во второй соревновательный день отличился его земляк Дмитрий Розанов. Он стал сильнейшим в индивидуальной гонке на 25 км.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.