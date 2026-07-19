В Рязани прошел фестиваль детского туризма «Мампус и его друзья»

Для детей всех возрастов была подготовлена обширная программа с развлечениями. На интерактивных площадках на Лыбедском бульваре работала детская сцена с аниматорами и конкурсами. Кроме того, в специальном шатре для всех желающих проводили мастер-классы. А у памятника Евпатию Коловрату была организована зона для участников с питомцами. Там ветеринары осматривали домашних животных и консультировали их хозяев. Участники мероприятия также могли отпечатать лапку питомца на шопере и создать таким образом уникальный сувенир.