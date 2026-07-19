В Рязани прошел фестиваль детского туризма «Мампус и его друзья»

Фестиваль детского туризма «Мампус и его друзья» состоялся 4 июля на Лыбедском бульваре в Рязани, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Для взрослых участников в лофте «Каравай» была организована деловая программа. К ней присоединились эксперты по работе с детской аудиторией. С публичными лекциями выступили телеведущий и диктор телеканала «Культура» Антон Зорькин, преподаватель «Школы гидов в Рязани», педагог и практикующий экскурсовод, автор путеводителя «Мампус. Твой друг и проводник по Рязани» Татьяна Кузьмина и другие.
Для детей всех возрастов была подготовлена обширная программа с развлечениями. На интерактивных площадках на Лыбедском бульваре работала детская сцена с аниматорами и конкурсами. Кроме того, в специальном шатре для всех желающих проводили мастер-классы. А у памятника Евпатию Коловрату была организована зона для участников с питомцами. Там ветеринары осматривали домашних животных и консультировали их хозяев. Участники мероприятия также могли отпечатать лапку питомца на шопере и создать таким образом уникальный сувенир.
Отдельное место в программе заняла тема помощи бездомным собакам. Все желающие узнали о способах поддержки таких животных: от репостов в социальных сетях до волонтерства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.