Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года

Один из них — улица Олега Ищенко на Дергачах, где уже подготовлено основание дороги и началась укладка нижнего слоя асфальта, продолжил губернатор. Протяженность участка — 777 метров, завершить работы планируется уже в августе, уточнил он. При этом в текущем году в микрорайоне приведут в порядок сразу четыре дороги.