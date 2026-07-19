Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года

«За первое полугодие уже отремонтировали 55 дорог: 41 — по национальному проекту “Инфраструктура для жизни” и 14 — по программе благоустройства дорог к малоэтажной жилой застройке. Сейчас работы одновременно идут более чем на десяти объектах», — проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Один из них — улица Олега Ищенко на Дергачах, где уже подготовлено основание дороги и началась укладка нижнего слоя асфальта, продолжил губернатор. Протяженность участка — 777 метров, завершить работы планируется уже в августе, уточнил он. При этом в текущем году в микрорайоне приведут в порядок сразу четыре дороги.
«Кроме того, благодаря дополнительному федеральному финансированию в этом году сможем отремонтировать еще один объект по нацпроекту — проезд от ТСН “Дорожник-2” до ТСН СНТ “Океан МГИ” и ТСН “Дружный”. Таким образом, по нацпроекту в этом году будет отремонтирована в общей сложности 51 дорога», — констатировал он.
В Севастополе ранее открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.