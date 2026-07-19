Какой будет погода в Казахстане 20 июля

Лишь на юге, юго-востоке республики сохраняется сухая и жаркая погода. По республике прогнозируется усиление ветра, днем на юге страны с пыльной бурей. Ночью и утром на северо-западе, севере страны прогнозируется туман.
Днем ожидается сильная жара в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауйской областях. На востоке Алматинской области, на востоке и в горных районах Жетысуской области 35−38 градусов, на юге Мангистауской области 38−40 градусов, в Туркестанской области 40−44 градуса.
Днем ожидается очень сильная жара в Жамбылской области 43−45 градусов, в Алматинской и Жетысуской областях 40−45 градусов, на юге Восточно-Казахстанской и Абайской области 41 градус.
В Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Абайской, Улытауской, Жетысуской областях, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Северо-Казахстанской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской, на юго-востоке Жамбылской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на севере, юге, востоке Жетысуской области, на юге, востоке Улытауской, на севере, юге Абайской, на западе, севере Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +27+29°С, днем очень сильная жара +41+43°С.