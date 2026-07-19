Какой будет погода в Казахстане 20 июля

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на севере, юге, востоке Жетысуской области, на юге, востоке Улытауской, на севере, юге Абайской, на западе, севере Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.