В Сочи состоялся фестиваль в честь переднеазиатских леопардов

Ежегодный фестиваль, посвященный Дню переднеазиатского леопарда, состоялся 15 июля в парке «Ривьера» в Сочи, сообщили в администрации города. Проведение таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
В этом году центральной площадкой фестиваля стала Аллея писателей. Там для гостей были организованы творческие и экологические мастер-классы, спортивные состязания и квесты. Все желающие также могли нанести аквагрим и попробовать свои силы в гигантских настольных играх. На празднике гости рисовали леопардов, осваивали игру на африканских барабанах, создавали сувениры. В течение всего вечера работала экоярмарка. Там продавали авторские сувениры и стильные вещи с символикой леопарда. Еще на фестивале была открыта выставка фотографий редких хищников.
Главным событием вечера стал концерт. Гости фестиваля также смогли поучаствовать в танцевальном флешмобе и викторине с розыгрышем призов от Сочинского национального парка. Финалом мероприятия стал показ нового документального фильма «Реинтродукция». Он был создан блогером и зоологом Антонием Ковалевым и режиссером Катей Мальковой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.