В Сочи состоялся фестиваль в честь переднеазиатских леопардов

В этом году центральной площадкой фестиваля стала Аллея писателей. Там для гостей были организованы творческие и экологические мастер-классы, спортивные состязания и квесты. Все желающие также могли нанести аквагрим и попробовать свои силы в гигантских настольных играх. На празднике гости рисовали леопардов, осваивали игру на африканских барабанах, создавали сувениры. В течение всего вечера работала экоярмарка. Там продавали авторские сувениры и стильные вещи с символикой леопарда. Еще на фестивале была открыта выставка фотографий редких хищников.