Фельдшер спасла волгоградца с инфарктом, вовремя поставив диагноз

Скорую вызвала жена пострадавшего. Она рассказала, что у мужа внезапно появилась сильная слабость, резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку, и холодный пот. После этого он потерял сознание. На вызов приехала фельдшер Екатерина Иванова. Она сразу заподозрила инфаркт, и это подтвердила ЭКГ. Оценив риски, медик решила не ждать врачебную бригаду, а сама повезла пациента в стационар. По дороге оказали всю необходимую помощь.