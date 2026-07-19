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Фельдшер спасла волгоградца с инфарктом, вовремя поставив диагноз

В Волгоградской области бригада скорой помощи оперативно доставила пациента в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области фельдшер скорой помощи спасла 44-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. Благодаря быстрой диагностике и правильным действиям медиков пациента удалось вовремя доставить в больницу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

Скорую вызвала жена пострадавшего. Она рассказала, что у мужа внезапно появилась сильная слабость, резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку, и холодный пот. После этого он потерял сознание. На вызов приехала фельдшер Екатерина Иванова. Она сразу заподозрила инфаркт, и это подтвердила ЭКГ. Оценив риски, медик решила не ждать врачебную бригаду, а сама повезла пациента в стационар. По дороге оказали всю необходимую помощь.

Благодаря этому удалось выиграть драгоценное время. Сейчас мужчина уже выписан домой и чувствует себя хорошо.