Жителям Калининградской области напомнили, куда обращаться, когда из крана пошла ржавая вода

Тем, кто столкнулся с такой проблемой, рекомендуют подавать заявку в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом». Если исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация, можно обратиться напрямую к ней через официальный сайт, электронную почту или диспетчерскую службу.