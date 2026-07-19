В Орехово-Зуевской больнице организуют занятие для будущих родителей

Встреча начнется в 13:00 в женской консультации. Присоединиться к ней будущие мамы и папы могут без предварительной записи. Лекцию для них проведет врач-неонатолог Мария Елина. Она расскажет о естественном вскармливании и разберет вопросы, с которыми молодые мамы сталкиваются после рождения ребенка. Помимо лекции, для участников проведут мастер-класс по пеленанию детей. Под руководством медицинских специалистов будущие мамы и папы смогут отработать основные навыки ухода за младенцем и получить индивидуальные консультации.