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В Орехово-Зуевской больнице организуют занятие для будущих родителей

Слушателям расскажут о естественном вскармливании, пеленании, уходе за младенцами.

Источник: Национальные проекты России

Занятие школы подготовки к родам состоится 21 июля в Орехово-Зуевской больнице при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Встреча начнется в 13:00 в женской консультации. Присоединиться к ней будущие мамы и папы могут без предварительной записи. Лекцию для них проведет врач-неонатолог Мария Елина. Она расскажет о естественном вскармливании и разберет вопросы, с которыми молодые мамы сталкиваются после рождения ребенка. Помимо лекции, для участников проведут мастер-класс по пеленанию детей. Под руководством медицинских специалистов будущие мамы и папы смогут отработать основные навыки ухода за младенцем и получить индивидуальные консультации.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.