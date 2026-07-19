Волгоградский «Ротор» провел открытую тренировку перед матчем второго тура

— Если бы всё шло гладко — мы бы точно выиграли. А четыре пропущенных — это много, тут без вариантов. С учётом того как там складывалось, всё равно это много, надо работать над ошибками. Опять же, сборы летние короткие, мы сыграли всего две товарищеские игры. Будем дальше прибавлять. У нас есть обойма игроков, и те, кто выходят на поле, они должны быть уверенными в себе и в том, что мы в них уверены, и болельщики. Знать, что все в них верят.