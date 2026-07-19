В Калуге прошел региональный этап марафона «Земля спорта — 2026»

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта — 2026» состоялся 11 июля в сквере имени Волкова в Калуге, сообщили в областном министерстве спорта. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Участниками мероприятия стали более тысячи жителей региона. Они пробовали свои силы в силовом экстриме, семейных стартах, двоеборье дояров и механизаторов, мини-футболе, волейболе, перетягивании каната. В соревновательную программу также было включено многоборье комплекса «Готов к труду и обороне».
Отметим, в 2025—2026 годах знаки отличия ГТО были вручены более чем 30 тысячам жителей региона. Для сдачи нормативов комплекса в регионе создали 32 специализированные площадки. А в 2026 году откроют еще 7.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.