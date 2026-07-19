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«Всплыли фекалии»: популярный курорт Казахстана погряз в нечистотах

Долгожданная поездка на один из главных курортов Казахстана обернулась для семьи туристов настоящим кошмаром. Во время отдыха на популярном озере люди столкнулись с шокирующим загрязнением водоема нечистотами, передает Zakon.kz.

Поводом для серьезных возмущений послужили фото- и видеоматериалы, опубликованные в соцсетях. Авторы кадров утверждают, что экологическое ЧП произошло на пляже одного из местных санаториев.

По словам очевидцев, во время нахождения в воде они внезапно столкнулись с пугающими и крайне негигиеничными проявлениями неработающей очистной системы.

«Мы были в шоке. Дочь купалась в озере, когда внезапно появился сильный запах. А затем на воде всплыли фекалии», — написали туристы.

Кадры с плавающими нечистотами мгновенно вызвали волну возмущения и спровоцировали бурные дискуссии среди интернет-пользователей.

Ситуация на популярном курорте нашла живой отклик у казахстанцев, которые принялись активно обсуждать многолетние проблемы с чистотой и благоустройством здешних мест.